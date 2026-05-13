Iran Tajani | Nessuna nave italiana a Hormuz senza ok del Parlamento

Il ministro degli Esteri ha affermato che nessuna nave italiana si muoverà nello Stretto di Hormuz senza l’approvazione del Parlamento. Ha inoltre sottolineato che tutti sono d’accordo sul fatto che un accordo affidabile deve garantire la libertà di navigazione in quella zona. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione sulla sicurezza delle rotte marittime e sulle decisioni di politica estera del paese.

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