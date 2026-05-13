Iran Tajani | Nessuna nave italiana a Hormuz senza ok del Parlamento
Il ministro degli Esteri ha affermato che nessuna nave italiana si muoverà nello Stretto di Hormuz senza l’approvazione del Parlamento. Ha inoltre sottolineato che tutti sono d’accordo sul fatto che un accordo affidabile deve garantire la libertà di navigazione in quella zona. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione sulla sicurezza delle rotte marittime e sulle decisioni di politica estera del paese.
(Adnkronos) – "Tutti concordano sul fatto che un accordo credibile deve prevedere la piena libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Che non può essere tenuto in ostaggio con la forza militare, o attraverso l’imposizione di pedaggi". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sua audizione davanti alle commissioni Esteri e Difesa. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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