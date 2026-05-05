Iran Crosetto | Nessuna nave Marina partita o in partenza verso Hormuz

Il Ministero della Difesa ha dichiarato che attualmente nessuna nave della Marina Militare si trova in viaggio o si sta preparando a dirigersi verso lo Stretto di Hormuz. La comunicazione arriva in risposta a notizie riguardanti possibili spostamenti di unità navali in quella zona, ma il governo ha confermato che al momento non ci sono missioni in corso o programmate in quella regione.

(Adnkronos) – "È opportuno ribadire con fermezza che nessuna unità della Marina Militare è partita né è in procinto di partire verso l’area dello Stretto di Hormuz". Guido Crosetto, ministro della Difesa, fa chiarezza sulla posizione e le azioni dell'Italia in relazione alla crisi tra Stati Uniti e Iran, con lo Stretto di Hormuz sotto i riflettori. "In merito alle interpretazioni circolate nelle ultime ore su alcune dichiarazioni relative a un possibile impiego della Marina Militare nell’area dello Stretto di Hormuz, si ritiene necessario fornire un chiarimento puntuale. Nel corso del mio intervento, il riferimento alla partenza di unità navali e al coinvolgimento delle famiglie del personale era esclusivamente un esempio, volto a sottolineare il livello di sacrificio, la dedizione e la prontezza operativa delle nostre Forze Armate.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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