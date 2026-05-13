Iran minaccia l’arricchimento dell’uranio al 90% in caso di attacchi

Le tensioni tra Iran e altre potenze internazionali continuano a crescere, con il governo iraniano che ha dichiarato di poter aumentare l’arricchimento dell’uranio al 90% in risposta a eventuali attacchi. Nel frattempo, si discute sull’estensione delle operazioni delle forze paramilitari lungo le rotte commerciali e sull’impatto di un possibile incontro tra i capi di Stato di due grandi nazioni sulla situazione in Iran.

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