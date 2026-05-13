L’Iran ha annunciato di aver ripreso l’arricchimento dell’uranio al 90%, una decisione presa in risposta a eventuali attacchi esterni. La notizia arriva mentre si avvicina un vertice tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il presidente cinese in Cina. L’annuncio iraniano rappresenta un ulteriore passo nel confronto tra Teheran e le potenze mondiali, che si svolge in un momento di tensione crescente.

L’ Iran non si considera sconfitto e, alla vigilia del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping in Cina, torna ad alzare il livello dello scontro. Il messaggio arriva da Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione sicurezza del Parlamento iraniano, che nelle ultime settimane ha assunto una linea sempre più dura: in caso di nuovo attacco americano o israeliano, Teheran potrebbe spingersi fino all’ arricchimento dell’uranio al 90%, la soglia necessaria per un uso militare. È un avvertimento diretto agli Stati Uniti, ma anche un segnale alla Cina, chiamata dall’Iran a svolgere un ruolo di garanzia nella possibile fine della guerra e in ogni eventuale accordo sul nucleare.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, la minaccia nucleare scuote Trump: “Se ci attaccano arricchiamo l’uranio al 90%”

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Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

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