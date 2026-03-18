Iran direttrice intelligence Usa smentisce Trump | Teheran non ha tentato di ricostruire capacità nucleare dopo giugno 2025

Una funzionaria dell'intelligence statunitense ha dichiarato che l'Iran non ha tentato di ricostruire i programmi di arricchimento dell'uranio dopo giugno 2025, quando le sue capacità erano state distrutte durante attacchi condotti da Israele e dagli Stati Uniti. La dirigente ha inoltre smentito le affermazioni dell'ex presidente, sottolineando che Teheran non ha ripreso le attività nucleari successive a quella data.

(Adnkronos) – L'Iran non ha tentato di ricostruire i programmi per l'arricchimento dell'uranio dopo che le sue capacità sono state distrutte nei bombardamenti di Israele e Usa nel giugno del 2025. E' quanto ha detto Tulsi Gabbard, testimoniando di fronte al Senato, con una dichiarazione che sembra essere in contraddizione con le giustificazioni dell'attacco avanzate. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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