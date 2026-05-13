Secondo quanto riportato da NBC News, che cita due funzionari statunitensi, l'esercito americano ha annunciato un cambio di nome per un'operazione militare nel Golfo. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con frequenti aggiornamenti sulle attività militari e le comunicazioni tra le autorità statunitensi e altre nazioni coinvolte. Nel frattempo, si riporta anche un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, con un accordo su questioni riguardanti lo Stretto di Hormuz.

Secondo quanto riporta Nbc News, che cita due funzionari statunitensi, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran in " Operazione Martello " qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Oggi Trump è volato in Cina: nei colloqui con l'omologo Xi Jinping il conflitto in Medio Oriente in primissimo piano. Di seguito le principali notizie della giornata: "Usa-Cina concordano di non far pagare pedaggi ad Hormuz" - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi,...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, guerra nel Golfo in diretta: "Nuovo nome all'operazione". Trump da Xi, l'intesa su Hormuz

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