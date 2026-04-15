Durante un'intervista con Fox News, l'ex presidente ha affermato di ritenere che la guerra nel Golfo sia quasi conclusa, sostenendo che la situazione sia molto vicina alla fine. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione, mentre il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz è stato definito “molto triste” dallo stesso Trump. La conversazione si è concentrata sulla situazione in Iran e sulle strategie internazionali in atto.

"Penso che sia quasi finita. Voglio dire, la considero molto vicina alla fine". Lo ha detto, in merito alla guerra in Iran, Donald Trump in un'intervista a Fox News, come riferisce su X Maria Bartiromo, che ha intervistato il presidente. "Se me ne andassi adesso, ci vorrebbero 20 anni per ricostruire quel paese. E non abbiamo ancora finito. Vedremo cosa succederà. Credo che vogliano a tutti i costi raggiungere un accordo", ha aggiunto Trump. Di seguito, le principali notizie della giornata sulla guerra nel Golfo: Capo di Stato maggiore pachistano a Teheran per consegnare messaggio Usa Il capo di Stato maggiore dell'esercito pachistano, Asim Munir, è a Teheran per consegnare un nuovo messaggio degli Stati Uniti e pianificare un secondo round di colloqui tra le parti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Trump: "Il piano europeo per riaprire Hormuz? Molto triste"

Iran, scade l’ultimatum di Trump. Idf: iraniani non prendete i treni

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