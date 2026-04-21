Kallas ' sia prolungata la tregua in Iran fino a soluzione diplomatica'
Il rappresentante di un paese europeo ha dichiarato che la tregua in Iran dovrebbe essere prolungata fino al raggiungimento di una soluzione diplomatica. Ha aggiunto che non si limita a osservare da lontano, ma collabora attivamente con i partner della regione, condividendo le stesse preoccupazioni riguardo alla situazione. La comunicazione avviene in un momento in cui le tensioni nel paese continuano a essere al centro dell’attenzione internazionale.
"Non stiamo a guardare da lontano. Stiamo collaborando attivamente con i partner regionali perché condividiamo esattamente le stesse preoccupazioni. Loro conoscono l'Iran meglio di chiunque altro. E questo per rafforzare la posizione dei negoziatori al tavolo delle trattative. Certo, il cessate il fuoco è molto fragile ma la diplomazia deve avere una possibilità. Spero quindi che il cessate il fuoco venga prorogato fino a quando non si troverà una soluzione diplomatica". Lo ha detto l'alto rappresentante UE Kaja Kallas in Lussemburgo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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