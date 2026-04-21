Il rappresentante di un paese europeo ha dichiarato che la tregua in Iran dovrebbe essere prolungata fino al raggiungimento di una soluzione diplomatica. Ha aggiunto che non si limita a osservare da lontano, ma collabora attivamente con i partner della regione, condividendo le stesse preoccupazioni riguardo alla situazione. La comunicazione avviene in un momento in cui le tensioni nel paese continuano a essere al centro dell’attenzione internazionale.

"Non stiamo a guardare da lontano. Stiamo collaborando attivamente con i partner regionali perché condividiamo esattamente le stesse preoccupazioni. Loro conoscono l'Iran meglio di chiunque altro. E questo per rafforzare la posizione dei negoziatori al tavolo delle trattative. Certo, il cessate il fuoco è molto fragile ma la diplomazia deve avere una possibilità. Spero quindi che il cessate il fuoco venga prorogato fino a quando non si troverà una soluzione diplomatica". Lo ha detto l'alto rappresentante UE Kaja Kallas in Lussemburgo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kallas, 'sia prolungata la tregua in Iran fino a soluzione diplomatica'

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