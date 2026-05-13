Ippodromo Padovanelle | corse al trotto
Domenica 17 maggio 2026, nell’ippodromo Padovanelle si svolgeranno le corse al trotto, con inizio alle ore 16. L’evento prevede un pomeriggio dedicato alle competizioni equestri, caratterizzato da spettacoli e momenti di intrattenimento per il pubblico presente. La giornata si svolgerà nel rispetto delle regole previste per le competizioni e si concluderà nel tardo pomeriggio.
Domenica 17 Maggio 2026 - Corse al trotto. Un pomeriggio all’insegna del divertimento e dello spettacolo delle corse:? Inizio gare ore 16. Vivi l’atmosfera unica dell’ippodromo, tra adrenalina, passione e divertimento per tutti!? Ippodromo Padovanelle –Via dell'ippodromo 4 Padova.? Domenica 17.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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