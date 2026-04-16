Ippodromo Padovanelle - Gran Premio Elwood Medium 2026
L'ippodromo Padovanelle ospiterà nel 2026 il Gran Premio Elwood Medium, una delle corse più tradizionali e attese dell'ippica italiana. La manifestazione si svolgerà con l’obiettivo di offrire un evento ricco di emozioni, coinvolgendo appassionati di tutte le età. La giornata prevede competizioni di trotto che attireranno numerosi spettatori, creando un’occasione di intrattenimento e cultura sportiva per il pubblico presente.
Scopri l’emozione del grande trotto con il Gran Premio Elwood Medium 2026, uno degli appuntamenti più affascinanti e storici dell’ippica italiana, pronto a regalare una giornata indimenticabile tra sport, spettacolo e divertimento per tutta la famiglia. Nella suggestiva cornice dell’Ippodromo Le.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie correlate
Domenica all’ippodromo con la Gran Corsa Siepi e il premio Neni da ZaraAll’ippodromo di San Rossore viene rappresentato oggi uno dei momenti più alti dell’ostacolismo italiano con ben tre corse di Gruppo: la 78^ Gran...
Giornata di grande ippica all'Ippodromo, va in scena lo storico Gran Premio TrinacriaGiornata importante quella di domani (sabato 11 aprile) all’ippodromo della Favorita, con la disputa del primo evento clou della stagione...