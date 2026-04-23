Ippodromo Padovanelle - Supertris

Venerdì 24 aprile 2026, l’Ippodromo di Padova ospiterà un evento dedicato alle corse con inizio alle 16, mentre alle 18 si svolgerà la corsa Tris. L’appuntamento prevede un pomeriggio di gare e spettacolo, attirando appassionati e curiosi. L’evento si svolgerà presso le strutture dell’ippodromo, con le competizioni che si svolgeranno nel rispetto delle regole e delle normative vigenti.

Venerdì 24 Aprile 2026 ti aspettiamo all’Ippodromo di Padova! Un pomeriggio all’insegna dell’emozione e dello spettacolo delle corse:? Inizio gare ore 16? Corsa Tris alle ore 18.40Vivi l’atmosfera unica dell’ippodromo, tra adrenalina, passione e divertimento per tutti! .🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Ippodromo Padovanelle - Gran Premio Elwood Medium 2026Scopri l’emozione del grande trotto con il Gran Premio Elwood Medium 2026, uno degli appuntamenti più affascinanti e storici dell’ippica italiana,... Ricordati i poliziotti uccisi a "Le Padovanelle" a 35 anni dal delittoOggi primo aprile si è tenuta la cerimonia di commemorazione dell’assistente Giovanni Borraccino e dell’agente ausiliario Giordano Coffen, in via... Aggiornamenti e contenuti dedicati Ippodromo Padovanelle - Gran Premio Elwood Medium 2026Scopri l’emozione del grande trotto con il Gran Premio Elwood Medium 2026, uno degli appuntamenti più affascinanti e storici dell’ippica italiana, pronto a regalare una giornata indimenticabile tra sp ... padovaoggi.it Giuseppe Stefanelli è morto. Il Petrarca basket, il lavoro, l'ippodromo Le Padovanelle: una vita sempre a milleCon la pallacanestro è amore a prima vista. Siamo a metà degli anni '50, Pino trascorre parte del pomeriggio sul campetto della parrocchia del Tempio della Pace, gioca a calcio. Finché vengono fissati ... ilgazzettino.it