ipotesi anticipo derby roma lazio alle ore 12 di domenica

La Lega Serie A sta valutando la possibilità di anticipare alle 12 di domenica il derby di Roma, con l’obiettivo di programmare anche le partite di Napoli, Milan, Juventus e Como, tutte in corsa per la qualificazione in Champions League. La decisione, ancora in fase di discussione, potrebbe influenzare il calendario delle partite di quel fine settimana. Questa ipotesi si inserisce in un quadro di riadattamenti legati alle esigenze televisive e di programmazione.

La Lega Serie A sta lavorando da ieri sera all’ipotesi di un anticipo alle ore 12 di domenica del derby di Roma, insieme alle partite che coinvolgono Napoli, Milan, Juventus e Como nella corsa Champions. E’ quanto filtra da fonti della Lega A. Sono in corso contatti con la prefettura. Il derby era stato inizialmente fissato alle 12,30 di domenica dalla Lega A, prima della decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di posticiparlo alle 20,45 di lunedì.🔗 Leggi su Feedpress.me

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