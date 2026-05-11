Nel Piacentino in 80mila con ipertensione ma la metà non lo sa | sabato 16 maggio controlli gratuiti
Nel territorio piacentino circa 80mila persone soffrono di ipertensione, ma circa la metà di loro non ne è consapevole. Per questa ragione, sabato 16 maggio, saranno organizzati controlli gratuiti dedicati alla rilevazione della pressione arteriosa. La giornata si inserisce nella XXII Giornata mondiale dell’Ipertensione Arteriosa, promossa a livello globale dalla World Hypertension League per sensibilizzare sull'importanza del monitoraggio della pressione.
Piacenza partecipa alla XXII Giornata mondiale dell’Ipertensione Arteriosa, la campagna globale di sensibilizzazione sul controllo della pressione arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League.«Un’importante occasione per lo screening della pressione arteriosa – scrivono i.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Leggi anche: Un milione di italiani con glaucoma ma 1 su 2 non lo sa, controlli gratis in 80 città
Monopattini: targa (con bollo) dal 16 maggio. Ma come saranno garantiti i controlli?Roma, 6 maggio 2026 - Tra dieci giorni, sabato 16 maggio, i monopattini dovranno circolare con la targa (e si dovrà pagare anche un bollo).