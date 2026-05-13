Ipertensione minaccia cardiovascolare i numeri e le terapie innovative

L’ipertensione rappresenta uno dei principali fattori di rischio per infarto, ictus e insufficienza cardiaca. I numeri relativi alla sua diffusione sono elevati e coinvolgono molte persone in diverse fasce di età. Le terapie innovative stanno entrando nell’uso clinico e vengono utilizzate per controllare la pressione arteriosa e ridurre le complicanze. La gestione della condizione si basa su diagnosi tempestive e trattamenti personalizzati.

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