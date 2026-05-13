Ipertensione minaccia cardiovascolare i numeri e le terapie innovative
L’ipertensione rappresenta uno dei principali fattori di rischio per infarto, ictus e insufficienza cardiaca. I numeri relativi alla sua diffusione sono elevati e coinvolgono molte persone in diverse fasce di età. Le terapie innovative stanno entrando nell’uso clinico e vengono utilizzate per controllare la pressione arteriosa e ridurre le complicanze. La gestione della condizione si basa su diagnosi tempestive e trattamenti personalizzati.
L’ipertensione è uno dei più importanti fattori di rischio per infarto, ictus e insufficienza cardiaca. Domenica 17 maggio, nella Giornata mondiale dedicata a questa condizione cronica, la Società italiana dell’ipertensione arteriosa (Siia) sarà in piazza con dei gazebo per offrire controlli gratuiti della pressione arteriosa. I numeri dell’ipertensione. A livello globale si stima che oltre 1,28 miliardi di persone tra i 30 e i 79 anni soffrano di ipertensione, ma circa la metà non è consapevole della propria condizione e solo una minoranza riesce a mantenere valori pressori adeguatamente controllati. Anche in Italia la diffusione della patologia è molto elevata.🔗 Leggi su Lapresse.it
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