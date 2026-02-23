Malattie rare | studi clinici e terapie innovative al Bambino Gesù

Il Bambino Gesù ha gestito circa 20.000 bambini con malattie rare, una causa attribuibile alla crescente richiesta di diagnosi e cure specializzate. Nell’ultimo anno sono stati identificati 2.800 nuovi casi, grazie a studi clinici e terapie innovative messe in atto. L’ospedale investe risorse per migliorare le possibilità di cura e accelerare le diagnosi precoci. La presenza di molte nuove diagnosi evidenzia la complessità di questa sfida medica.

AGI - Circa 20.000 bambini presi in carico dall’Ospedale nell’ambito delle ERN, 2.800 nuovi casi solo nell’ultimo anno. Il 24 febbraio, in vista della Giornata Mondiale del 28, un convegno online insieme a Orphanet e OMaR Chirurgia dei difetti congeniti, trapianti d’organo e di cellule, impiego di protesi e dispositivi innovativi, stimolazioni neurologiche e programmi di neuroriabilitazione avanzata, terapie dietetiche per le malattie metaboliche, nuove molecole, anticorpi monoclonali, immunoterapie, terapie avanzate ( geniche e cellulari ) e tecniche di editing genetico. Nel contesto delle Reti di Riferimento Europee (ERN) che coinvolgono l’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sono molteplici le innovazioni terapeutiche e le sperimentazioni dedicate alle malattie rare. 🔗 Leggi su Agi.it

Malattie rare: 2,5 milioni a ChemiCare per lo sviluppo di nuove terapie innovativeChemiCare, spin-off dell’Università del Piemonte Orientale, ha raccolto 2,5 milioni di euro per finanziare lo sviluppo di terapie innovative contro le malattie rare e autoimmuni.

Tumori, Calabrese (Gilead): "16 studi clinici in Italia per nuove terapie per il cancro al seno"In Italia sono attualmente in corso 16 studi clinici sulle nuove terapie per il cancro al seno, secondo quanto riferito da Calabrese di Gilead.

Malattie rare. Farmindustria: Dal 2000 ad oggi 70 studi clinici sui farmaci orfaniIl presidente Scaccabarozzi in vista della giornata delle Malattie rare di domani fa il punto sull’attività dell’industria del farmaco sul tema. Dal 2000 ad oggi 70 studi clinici sui farmaci orfani ... quotidianosanita.it

Malattie rare. Pubblicato il bando Iss-Ministero per 6 studi no-profit internazionaliIl bando fa parte del progetto ItaCRIN: i 6 studi clinici randomizzati, multinazionali, indipendenti, che verranno scelti potranno avvalersi dei servizi necessari all’implementazione nei paesi europei ... quotidianosanita.it

