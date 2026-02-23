MediaWorld apre un nuovo negozio a Vaprio d'Adda, nel Milanese, per rispondere alla domanda crescente di elettronica. La catena assume nove persone e inizia una campagna di selezioni per i ruoli disponibili. Il punto vendita, situato in via Milano 7, sarà operativo dal 2 aprile. La società punta a rafforzare la presenza nel territorio e a offrire un servizio più vicino ai clienti. Le candidature sono aperte a chi cerca un'opportunità nel settore.

Il punto vendita aprirà il 2 aprile a Vaprio d'Adda (Milano). Le selezioni MediaWorld apre un nuovo negozio a Vaprio d'Adda (Milano), nell'hinterland milanese. E assume. Sono nove i profili ricercati: due team leader e sette addetti vendita. Le candidature sono aperte a tutti i residenti in Italia, con particolare attenzione ai profili locali. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “Lavora con noi” del sito MediaWorld. Il nuovo negozio - precisano dal marchio - si inserisce nel percorso di consolidamento della presenza di MediaWorld in Lombardia. “Aprire un nuovo punto vendita significa prima di tutto costruire una squadra solida e motivata” commenta Alessandra Bergamo, Hr director di MediaWorld Italia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: La Provincia assume 8 persone a tempo indeterminato: come candidarsi

Ats Brianza assume 17 persone a tempo indeterminato: come candidarsiAts Brianza ha aperto le porte a 17 nuovi assunti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Apre un nuovo negozio alle porte di Monza: si cercano 9 persone da assumere; Mediaworld apre un nuovo negozio nel Milanese e assume 9 persone: come candidarsi; MediaWorld apre al settore dei viaggi insieme al Gruppo Bluvacanze; Lavoro, MediaWorld cerca personale per nuovo store a Vaprio d’Adda.

Apre un nuovo negozio alle porte di Monza: si cercano 9 persone da assumereMediaWorld apre un nuovo negozio a Vaprio d'Adda (Milano), alle porte della Brianza. E assume. Il marchio di store dell’elettronica di consumo il prossimo 2 aprile aprirà le porte del nuovo punto ... monzatoday.it

Offerte di lavoro, MediaWorld seleziona 18 figure per i nuovi punti vendita Xpress a Cuneo e NichelinoMediaWorld rafforza la sua presenza in Piemonte con due nuove aperture previste nel primo semestre 2026: il punto vendita Xpress di Nichelino, in via Scarrone 10, che inaugurerà il 26 marzo, e il ... torinotoday.it

MediaWorld sta per aprire un nuovo punto vendita Xpress in via Scarrone Ci sono cinque posti di lavoro disponibili: un'occasione perfetta per chi cerca nuove opportunità. Vuoi sapere come candidarti Leggi l'articolo completo su torinosudIT [https://ww - facebook.com facebook