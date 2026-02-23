Apre un nuovo supermercato Iper Tosano nel Milanese salvi i vecchi posti di lavoro

L'apertura del nuovo supermercato Iper Tosano nel Milanese deriva dalla trasformazione dell'ipermercato di Vimodrone, che manterrà tutti i posti di lavoro esistenti. La decisione deriva dalla volontà di preservare l’occupazione e offrire un servizio più efficiente alla clientela. La transizione avviene senza licenziamenti e con investimenti per migliorare l’offerta commerciale. La nuova gestione punta a rafforzare la presenza nel quartiere e a rispondere alle esigenze dei clienti.

Sono confermati i posti di lavoro dell'ipermercato del centro commerciale di Vimodrone che, da Conad, diventerà Iper Tosano. A fine gennaio lo Spazio Conad è stato chiuso e sono iniziati i lavori per trasformarlo. Il punto vendita riaprirà a ottobre con il nuovo marchio: intanto il subentro è diventato definitivo dal 1° febbraio con il passaggio di titolarità del ramo d'azienda. Nel corso del 2026, Ipermercati Tosano passerà da una a tre presenze nel Milanese: al punto vendita di Nerviano si aggiungeranno quelli di Cesano Boscone (nel centro commerciale Porte di Milano, al posto di Bennet) e appunto Vimodrone. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Offerte di lavoro, McDonald’s apre a Moncalieri: candidature aperte per 60 posti nel nuovo ristoranteMcDonald’s annuncia l’apertura di un nuovo ristorante a Moncalieri, con 60 posti di lavoro disponibili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: IN's apre un nuovo supermercato a Santa Maria di Sala; Genova, nuovo supermercato Basko a Ponente: dove apre e come cambia la viabilità; A Brescia un nuovo (gigantesco) supermercato Tosano: 30 casse, 700 parcheggi - BresciaToday; In provincia di Novara apre un nuovo store Tedi: dove e quando.

In Lombardia apre un nuovo supermercato: maxi sconti e posti di lavoro in arrivoEurospin inaugura un nuovo punto vendita a San Giorgio su Legnano nel Milanese. Eurospin inaugura un nuovo punto vendita a San Giorgio su Legnano, in via Milano, ampliando la propria presenza nel Nord ... monza-news.it

A Brescia un nuovo (gigantesco) supermercato Tosano: 30 casse, 700 parcheggiLa catena veronese inaugura il terzo supermercato nella nostra provincia: sconto del 10% alle casse fino a domenica 8 marzo ... bresciatoday.it

In tutti i nostri #ipertosano! - Beretta pancetta dolce/affumicata 150 g - 3,65 € - facebook.com facebook