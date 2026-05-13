IoCiSto Napoli NA candidata come &#8216;Libreria straordinaria 2026'

Da iodonna.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio, nel corso del Salone internazionale del Libro di Torino, sarà annunciata la libreria che otterrà il titolo di 'Libreria straordinaria 2026'. La cerimonia si svolgerà durante l'evento, che vede la partecipazione di diverse realtà del settore librario. Tra i candidati figura anche IoCiSto, situata a Napoli, che si presenta come una delle contendenti per il riconoscimento.

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I l giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026. Qui, le altre librerie finaliste. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo IoCiSto, Napoli (NA), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’ iO Donna.🔗 Leggi su Iodonna.it

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