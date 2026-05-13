Un individuo ha dichiarato di preferire le carezze rispetto a semplici funzioni fisiologiche, sottolineando di identificarsi come un maschio omega piuttosto che alfa. Ha spiegato di trovarsi bene nel ruolo di chi non ha responsabilità di comando, evitando di dover essere assertivo o sicuro di sé. La conversazione ha coinvolto anche riferimenti al proprio comportamento e alla percezione di sé in relazione alle dinamiche di genere.

Che noia essere un maschio alfa! Troppe responsabilità. Io sono un maschio omega e mi ci trovo bene, non devo essere assertivo, non sono sicuro di me, non devo comandare proprio nessuno. Vivo come un cane, non ho altre occupazioni che quella di essere fedele. Fedele alla mia padrona, sono un maschio cagnolino. Bau bau è il mio linguaggio dell’amore. Il fidanzato cagnolino adora annusare la propria padrona, preferisce le coccole alle penetrazioni, farsi accarezzare è l’acme del piacere, vive una sessualità gentile, fatta di brividi sulla pelle e non baratterebbe mai una carezza per una banalissima erezione. Non è che il fidanzato cagnolino si tiri indietro quando c’è da fare il proprio dovere-piacere sussultorio, ma lo fa solo per devozione alla padrona, non per imporsi come maschio dominante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Io sono un fidanzato cagnolino: preferisco le carezze a una banalissima erezione

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Sarà vero che io sono particolarmente chiusa e non racconto le mie cose, soprattutto se mi vedono protagonista come stupida vittima, ma ho vissuto delle storie di cui non ho fatto mai parola con nessuno per anni. E quando mi è capitato di accennarlo, neanc x.com

Secondo me il mutuo anche con l'indeterminato non me lo fanno. A sto punto, cambio lavoro? reddit

Io sono un fidanzato cagnolino: preferisco le carezze a una banalissima erezioneNiente dominio, solo carezze e fedeltà: il maschio omega racconta la sua visione dell'amore e delle relazioni. ilfattoquotidiano.it