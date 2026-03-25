Rossella Erra | Selvaggia al GfVip? Non è ancora quella che conosco io Preferisco Canzonissima ad Amici
L'opinionista di Ballando con le Stelle ha commentato il ritorno di Citofonare Rai2, affermando di preferire Canzonissima alla trasmissione Amici. Ha inoltre espresso un giudizio sulla partecipazione di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip, notando come non sia ancora quella che conosceva in passato. Queste dichiarazioni sono state rilasciate a Fanpage.it, dove ha parlato di vari programmi televisivi e delle loro differenze.
A Fanpage.it, l'opinionista di Ballando con le Stelle parla del ritorno di Citofonare Rai2, giudica Selvaggia Lucarelli al GfVip e promuove Canzonissima nella sfida del sabato sera con Amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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