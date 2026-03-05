Sarri scatenato lancia una frecciata a Lotito | L'allenatore sono io decido io come si gioca

Dopo la partita tra Lazio e Atalanta, l’allenatore della Lazio si è lasciato andare a dichiarazioni accese in conferenza stampa, affermando che lui è l’unico a decidere come si gioca e lanciando una frecciatina a Lotito. Ha anche chiesto scusa ai tifosi per alcune scelte della squadra, senza nascondere la sua frustrazione. La sua intervista ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi.