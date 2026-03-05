Sarri scatenato lancia una frecciata a Lotito | L'allenatore sono io decido io come si gioca
Dopo la partita tra Lazio e Atalanta, l’allenatore della Lazio si è lasciato andare a dichiarazioni accese in conferenza stampa, affermando che lui è l’unico a decidere come si gioca e lanciando una frecciatina a Lotito. Ha anche chiesto scusa ai tifosi per alcune scelte della squadra, senza nascondere la sua frustrazione. La sua intervista ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi.
Sarri non si trattiene in conferenza stampa dopo Lazio-Atalanta, parla anche di Lotito: "Scusate, il presidente dice che il mercato lo fa lui e poi l'ho bloccato io?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pagina 1 | Baroni uno scemo. Sarri? La Lazio è mia, se la vuoi compratela: Lotito scatena la buferaIl presidente biancoceleste senza freni, al telefono con un tifoso offende l’ex tecnico e ne ha anche per l’attuale: Deve far giocare chi ha in rosa ... tuttosport.com
