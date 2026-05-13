Io corro per Giulio staffetta Padova Latisana e Latisana Fiumicello
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“Io corro per Giulio” è il titolo della staffetta podistica da Padova a Latisana che si correrà sabato 16 maggio. Domenica 17 la staffetta partirà da Latisana alle 11, per arrivare a Fiumicello Villa Vicentina, nel Piazzale dei Tigli (di fronte al municipio) alle 16.50. Le tappe toccheranno i.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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