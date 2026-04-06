La festa di Primavera a Latisana

A Latisana, domenica 12 si svolgerà la Festa di Primavera, un evento che porta in città un clima di festa e allegria con colori e profumi tipici della stagione. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e attività pensate per tutta la comunità, offrendo un'occasione di incontro tra cittadini e visitatori. La giornata si svolge nel rispetto del calendario e delle normative vigenti, con attenzione alle misure di sicurezza.

Amici di Maria De Filippi, top e flop terza puntata del Serale. Le pagelle Arriva la bella stagione e Latisana si riempie di colori, profumi e voglia di stare insieme con la Festa di Primavera, che si svolgerà domenica 12. Sarà un appuntamento atteso, che quest'anno ritornerà nel cuore della città. L' apertura ufficiale della manifestazione sarà alle 9.00. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, in via Sottopovolo, ci sarà Pompieropoli, giochi e divertimento per bambini a cura dell' Associazione Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, sezione di Pordenone. Alle 10.00, in Piazza Indipendenza ci sarà il ritrovo per la Pedalata di Primavera, a cura del Distretto del Commercio Sincero, con Emmanuel Bike. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Festa di primavera con la D'Animos Band Leggi anche: Perugia, la Festa di Primavera in piazza Birago Temi più discussi: 'Festa di Primavera in Darsena': due giorni all'insegna della natura, della creatività e del divertimento; La Festa di Primavera di Borno torna tra tradizione e solidarietà; Perugia, la Festa di Primavera in piazza Birago; Tutto pronto a Vecchiano per la Fiera di Primavera. Latisana si veste di colori, sapori ed eventi: torna la Festa di primavera. Il programmaFesta di primavera a Latisana il 12 aprile 2026: programma, eventi, degustazioni e spettacoli per tutte le età. nordest24.it Torna la Festa di Primavera: il centro storico si trasforma in un enorme giardino nel nome della solidarietàTorna anche nel 2026, a Grosseto, la Festa di primavera organizzata dal Comitato per la Vita: ecco il programma. grossetonotizie.com Con l’arrivo della primavera ci sovrasta una stanchezza improvvisa e a volte debilitante, complice il passaggio all’ora legale. La gastroenterologa Furfaro ha dato dei piccoli consigli dall’alimentazione ad altri piccoli accorgimenti come uno stile di vita attivo po facebook | PRIMAVERA Monaco-Campaniello: rivedi le reti del successo della Primavera azzurra in casa del Perugia!! x.com