Nel weekend del 25 e 26 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, si svolge il Roma Libera Fest. L'evento si tiene dalle 11.30 alle 20 e comprende musica dal vivo, un Hippie Market e bancarelle di street food. La manifestazione si svolge in una location pubblica nel centro della città, attirando visitatori di tutte le età. Partecipano diverse realtà locali e organizzazioni.

Nel weekend della Festa della Liberazione, il 25 e 26 aprile dalle 11.30 alle 20, prende vita il Roma Libera Fest. Con ingresso a offerta libera, l’evento unisce musica live, Hippie Market, street food e spettacoli. La location mozzafiato, al 692 Secret Garden in via Tuscolana 692, presenta aree esterne e tre sale al chiuso. Un’occasione perfetta per rilassarsi pienamente, condividendo momenti piacevoli con famiglia o amici. Hippie Market, spettacoli e street food. Al centro del Roma Libera Fest c’è l’Hippie Market, un mercatino che offre artigianato, moda etica, vintage e creazioni uniche. Entrambe le giornate dell’evento si animano inoltre con artisti di strada – clown, giocolieri e performer – per show leggeri adatti a tutti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Libera Fest: musica live, Hippie Market e street food per il 25-26 aprile

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