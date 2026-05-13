A maggio 2026, si terrà all’Hacienda Roma l’Invincible Fest, un evento dedicato alla musica e ai nuovi ritmi. La manifestazione vedrà la partecipazione di artisti emergenti che affiancheranno i nomi già noti a livello internazionale. La location è stata modificata rispetto alle edizioni precedenti e si attende di conoscere come questa scelta influenzerà la programmazione musicale complessiva. Le date ufficiali e gli artisti coinvolti saranno comunicati prossimamente.

? Domande chiave Chi saranno i nuovi talenti che affiancheranno i grandi nomi internazionali?. Come cambierà la programmazione musicale dopo il cambio di location?. Perché il festival ha scelto Hacienda Roma per proteggere gli show?. Quali generi musicali vedremo protagonisti durante i quattro giorni di eventi?.? In Breve Programmazione 14 maggio con Maruja, Guerriers e Ultraglass ad Hacienda Roma.. 15 maggio prevede Kerala Dust, Royksopp, Natasha Polké e Bluemarina.. Sabato 16 maggio ospita Modeselektor, Weval, Fenoaltea e Camoufly.. Domenica 17 maggio chiude con Dutch Nazari, Fra Sorrentino e Il Solito Dandy.. Dal 14 al 17 maggio 2026, l’Invincible Fest si sposta ad Hacienda Roma per proteggere la musica dagli imprevisti meteorologici che hanno costretto a cambiare i piani originali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Invincible Fest a Hacienda Roma: musica e nuovi ritmi a maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Notizie correlate

Invincible Fest live a Hacienda RomaPer garantire il regolare svolgimento e la fruibilità degli show in programma, Invincible Fest 2026 si sposta per cause meteorologiche ad Hacienda...

Musica, arte e ritmi latini: la Tuscolana si anima con la Roma Libera FestIl 25 e il 26 aprile, la zona della Tuscolana ospiterà la Roma Libera Fest, un appuntamento che trasformerà il 692 Secret Garden in un centro di...

Argomenti più discussi: Codefendants: due date in Italia a novembre 2026; Concerti e Festival in Italia • mercoledì 13 maggio 2026.

Invincible Fest live a Hacienda RomaÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... romatoday.it

Invincible Fest 2026 all'Eur Social ParkInvincible Fest 2026 svela la line up completa della nuova stagione, che si terrà nella venue romana dell’Eur Social Park e per la prima volta con una programmazione di quattro giorni dal 14 al 17 ... romatoday.it