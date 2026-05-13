Invidie faide e accuse di sessismo nella Procura che indaga su Sempio
In una inchiesta che coinvolge la Procura, emergono tensioni e accuse di sessismo tra alcuni membri. L’ex pubblico ministero ha raccontato di aver lasciato l’incarico a causa di battutine e commenti provenienti dai colleghi, che l’hanno portata a ritenere insostenibile il clima lavorativo. La vicenda si inserisce in un quadro di invidie e faide interne, mentre le indagini continuano senza coinvolgere direttamente queste dinamiche.
Nell’inchiesta di Pavia ci mancava solo l’accusa di sessismo tra magistrati. È messa nero su bianco nel verbale di assunzione di informazioni di Giulia Pezzino, l’ex pm (ha lasciato su propria richiesta l’ordinamento giudiziario nel febbraio 2025) che, insieme con l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, coordinò l’indagine del 2016-2017 su Andrea Sempio (poi chiusa con un’archiviazione). Nell’inchiesta di Pavia ci mancava solo l’accusa di sessismo tra magistrati. È messa nero su bianco nel verbale di assunzione di informazioni di Giulia Pezzino, l’ex pm (ha lasciato su propria richiesta l’ordinamento giudiziario nel febbraio 2025) che, insieme con l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, coordinò l’indagine del 2016-2017 su Andrea Sempio (poi chiusa con un’archiviazione).🔗 Leggi su Laverita.info
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