Invidie faide e accuse di sessismo nella Procura che indaga su Sempio

In una inchiesta che coinvolge la Procura, emergono tensioni e accuse di sessismo tra alcuni membri. L’ex pubblico ministero ha raccontato di aver lasciato l’incarico a causa di battutine e commenti provenienti dai colleghi, che l’hanno portata a ritenere insostenibile il clima lavorativo. La vicenda si inserisce in un quadro di invidie e faide interne, mentre le indagini continuano senza coinvolgere direttamente queste dinamiche.

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