Spari nella notte ad Atripalda arrestati padre e figlio | Procura indaga su tentato omicidio

Nella notte di sabato, in una contrada di Atripalda, in provincia di Avellino, sono stati esplosi due colpi d'arma da fuoco. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo e suo figlio. La Procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e l’identità delle persone coinvolte.

Sabato sera, in una contrada di Atripalda, in provincia di Avellino, qualcuno ha sparato. Non una volta, ma due. In due momenti distinti, con due obiettivi precisi. Ci sono voluti pochi giorni perché i Carabinieri della Compagnia di Avellino arrivassero ai primi risultati.Due blitz armati in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Spari di Pasqua ad Atripalda: tre indagati per tentato omicidioTempo di lettura: 2 minutiLa sparatoria avvenuta nel giorno di Pasqua ad Atripalda, nella contrada Alvanite, segna un punto di svolta nelle indagini:... Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda. Indagini in corso su un possibile atto intimidatorio tra famiglie romAd Atripalda, nella notte di Pasqua, almeno sei colpi d’arma da fuoco hanno colpito l’appartamento di un ventenne di etnia rom, già noto alle forze...