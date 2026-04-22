Investito in sella alla sua bici in via Autostrada | 79enne muore a una settimana dall’incidente

Un uomo di 79 anni è deceduto una settimana dopo essere stato coinvolto in un incidente in bicicletta avvenuto a Bergamo. L’incidente si è verificato martedì 14 aprile alla rotatoria tra via Autostrada e via Carnovali, quando l’anziano è stato urtato da un’auto mentre pedalava. Nonostante i soccorsi, le sue condizioni si sono aggravate nel corso dei giorni successivi.

Bergamo. Si è spento a una settimana dall’incidente che lo ha visto coinvolto Ermenegildo Leidi, 79 anni, che martedì 14 aprile in sella alla sua bicicletta era stato urtato da un’auto alla rotonda tra via Autostrada e via Carnovali. Il sinistro attorno alle 19.30: l’uomo dopo l’impatto aveva perso l’equilibrio ed era finito rovinosamente sull’asfalto. Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale di Bergamo, l’automobilista non si sarebbe accorto della sua presenza, forse a causa delle scarse condizioni di visibilità. Soccorso in codice giallo, era stato immediatamente trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato fino a martedì 21 aprile.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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