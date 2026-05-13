Investito da un' auto in retromarcia ferito 71enne
Un uomo di 71 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto mentre stava camminando in via Roma davanti al pronto soccorso di San Felice a Cancello. Secondo quanto riferito, l'incidente si è verificato mentre il conducente del veicolo eseguiva una manovra di retromarcia. La scena è stata segnalata da alcuni testimoni, e sul posto sono intervenuti i soccorritori.
Una manovra azzardata, un tonfo e una figura sull'asfalto. E' quanto accaduto in via Roma fuori al Psaut di San Felice a Cancello dove R.C., 71enne di Santa Maria a Vico è stato travolto da un'utilitaria in retromarcia.L'iomo soccorso dai medici è stato immediatamente trasportato all'ospedale.🔗 Leggi su Casertanews.it
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