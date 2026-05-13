Investito da un' auto in retromarcia ferito 71enne

Un uomo di 71 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto mentre stava camminando in via Roma davanti al pronto soccorso di San Felice a Cancello. Secondo quanto riferito, l'incidente si è verificato mentre il conducente del veicolo eseguiva una manovra di retromarcia. La scena è stata segnalata da alcuni testimoni, e sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui