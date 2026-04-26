Investito da un' auto pirata lo trovano ferito a bordo strada | salvato un giovane capriolo

Un giovane capriolo maschio è stato trovato ferito e immobile lungo il ciglio di una strada provinciale. La sua condizione è il risultato presumibile di un investimento da parte di un'auto pirata, che si sarebbe allontanata senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’animale in condizioni di salute sconosciute. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare il veicolo coinvolto.

Ferito e incapace di muoversi sul ciglio della strada. È stato lasciato così un giovane esemplare di capriolo maschio, vittima con ogni probabilità di un'auto pirata che lo ha travolto nella notte lungo la provinciale senza fermarsi a prestare soccorso.A notare la sagoma dell'animale in.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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