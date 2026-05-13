Autocarro in retromarcia schiaccia e uccide un uomo in via Cadore a Milano | il decesso in ospedale
Un uomo di 84 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato investito due volte da un autocarro in retromarcia in via Cadore, vicino al Parco Formentano a Milano. L’incidente è avvenuto nei pressi del numero 2 della strada e ha coinvolto il veicolo mentre stava tornando indietro. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale, dove è poi deceduta.
Un uomo di 84 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito, per due volte, da un autocarro in retromarcia in via Cadore 2 a Milano, nei pressi del Parco Formentano. Le sue condizioni era gravissime fin da subito.🔗 Leggi su Fanpage.it
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