Questa mattina in via Cadore, vicino al Parco Formentano e in zona corso XXII Marzo, si è verificato un incidente che ha coinvolto un uomo di 84 anni. L'anziano è stato investito da un autocarro che ha percorso la retromarcia, passando sopra di lui due volte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Milano, 13 maggio 2026 – Gravissimo incidente questa mattina in via Cadore, accanto al Parco Formentano in zona corso XXII Marzo: un uomo di 84 anni è stato schiacciato da un autocarro che gli è passato sopra due volte facendo retromarcia. Trasportato in condizioni disperate all'Istituto clinico Città Studi, è morto poco dopo. È successo attorno alle 10.15 all'altezza del civico 2. Il conducente del mezzo si è fermato per soccorrere l'anziano, una volta accortosi di averlo investito, e ha dato l'allarme. Sul posto i soccorritori di Areu si sono subito resi conto delle condizioni critiche dell'uomo e l'hanno trasportato in codice rosso in ospedale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente mortale in via Cadore: anziano schiacciato due volte da un autocarro in retromarcia

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