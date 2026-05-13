Investiti in largo Barriera | coppia di giovani a Cattinara

Da triesteprima.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, poco dopo le 8, due giovani sono stati investiti da un'auto in largo Barriera, davanti alla supermercato Coop. La strada era frequentata in quel momento e sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle persone coinvolte. La polizia ha adottato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Intorno alle 8 di stamattina, 13 maggio, due persone sono state investite da un'auto in largo Barriera, davanti alla Coop. Maxi presenza sul posto della polizia locale, che lavora per ricostruire la dinamica e ha cordonato la zona. Sembra che i due stessero attraversando in prossimità delle.🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Ancora violenza in Barriera: trovato con la faccia insanguinata dopo il pestaggio, giovane a CattinaraUna persona di nazionalità albanese è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un pestaggio...

Barriera di Milano: nasce il Cortile del gioco per i giovani? Cosa sapere L'oratorio Maria Regina della Pace inaugura oggi il Cortile del gioco in corso Palermo.

Argomenti più discussi: Investimento in largo Barriera a Trieste: traffico paralizzato; Due persone investite in largo Barriera: sono stabili; Trieste, auto travolge due pedoni in largo Barriera: feriti e traffico in tilt; Trieste, auto travolge due pedoni in largo Barriera: feriti e traffico in tilt.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web