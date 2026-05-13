Investiti in largo Barriera | coppia di giovani a Cattinara

Stamattina, poco dopo le 8, due giovani sono stati investiti da un'auto in largo Barriera, davanti alla supermercato Coop. La strada era frequentata in quel momento e sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle persone coinvolte. La polizia ha adottato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.

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