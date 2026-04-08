Ancora violenza in Barriera | trovato con la faccia insanguinata dopo il pestaggio giovane a Cattinara

Nella zona di Barriera, poco dopo la mezzanotte di oggi, un giovane di nazionalità albanese è stato trovato con il volto insanguinato mentre si trovava in via Caccia. È stato subito soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. L’episodio di violenza si aggiunge a una serie di eventi simili nella zona negli ultimi tempi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi.

Una persona di nazionalità albanese è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un pestaggio avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi 8 aprile in via Caccia. L'iniziale segnalazione al 112 parlava di una rissa tra diversi soggetti, almeno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Sassari, violenza in centro: trentenne in rianimazione dopo un pestaggio. Indagini in corso.Un fine settimana segnato dalla violenza nel centro di Sassari, con un giovane di 30 anni attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il... Leggi anche: Faccia a faccia con il ladro in casa, lo fa arrestare dopo la colluttazione Si parla di: Notte di violenza a Torino: rissa in strada e fuggi fuggi all’arrivo delle forze dell’ordine; Rapine violente a San Salvario: quattro giovani arrestati dopo mesi di indagini. Notte di violenza a Torino: rissa in strada e fuggi fuggi all’arrivo delle forze dell’ordineAncora tensione in Barriera di Milano, dove nella serata di ieri, intorno alle 23, si è verificata una violenta rissa lungo corso Giulio Cesare, davanti a un bar già segnalato in passato per problemi ... giornalelavoce.it