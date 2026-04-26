Barriera di Milano | nasce il Cortile del gioco per i giovani

Oggi viene inaugurato il Cortile del gioco presso l'oratorio Maria Regina della Pace, situato in corso Palermo. Si tratta di uno spazio pensato per offrire ai giovani un luogo dedicato al gioco e alla socializzazione. L'apertura è stata annunciata con una cerimonia ufficiale, e l'evento si inserisce tra le iniziative della struttura per favorire momenti di aggregazione tra i ragazzi della zona.

? Cosa sapere L'oratorio Maria Regina della Pace inaugura oggi il Cortile del gioco in corso Palermo.. Il progetto Bella Storia riqualifica Barriera di Milano con fondi del piano PN Metro Plus.. Oggi pomeriggio, alle 16:00, l’oratorio Maria Regina della Pace di corso Palermo 109 inaugura il Cortile del gioco, un nuovo spazio per i giovani di Barriera di Milano che punta a trasformare il rapporto tra la parrocchia e il quartiere. L’evento, denominato Giochiamo alla Pace, rientra nel più ampio progetto Bella Storia finanziato dalla Città di Torino tramite il piano PN Metro Plus 2021-2027, che ha stanziato oltre 25 milioni di euro per la riqualificazione delle zone Aurora e Barriera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barriera di Milano: nasce il Cortile del gioco per i giovani Notizie correlate Gioco d'azzardo, slot machine illegali ed evasione in tre bar di Barriera di Milano: maxi-sanzioni per oltre 6 milioni di euro e denunceSono stati in tutto venti gli interventi, frutto di attività investigativa in essere da mesi, condotti dai finanzieri del primo nucleo operativo... Aics Torino lancia “Blooming”, due anni di laboratori culturali e sportivi per i giovani di Barriera di Milano e AuroraDomenica 29 marzo 2026, dalle 18 alle 22, all’OST Barriera (via Luigi Pietracqua 9, Torino), Aics Torino presenta Estrospezione, evento inaugurale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Barriera di Milano raccoglie firme per avere il suo studentato; Metro, per la linea 2 il campo è largo fino al Politecnico di Torino; L’Arcivescovo Repole alla Speranza in Barriera di Milano; Torino, la polizia arresta il secondo uomo del tentato omicidio nel kebab di Barriera di Milano. Barriera di Milano, inaugurato il Cortile del Gioco nell’oratorio Maria Regina della PaceA Barriera di Milano apre il Cortile del Gioco, nuovo spazio educativo per sport, ascolto e prevenzione del disagio giovanile. torinofree.it Barriera di Milano raccoglie firme per avere il suo studentatoCittadini in pressing: Costruite la struttura di via Tollegno. La Regione frena perché il progetto è diventato caro ... torino.repubblica.it Commissione congiunta a Barriera di Milano. I cittadini vogliono la metro per non restare esclusi - facebook.com facebook Quarto e ultimo appuntamento di co-progettazione territorio Aurora e Barriera di Milano Ven 24 aprile 2026, 16-19 Scuola Rosa Louise Parks Focus: corso Palermo, via Parma, via Perugia Evento gratuito, aperto a tutti torinocambia.it/aurora-barriera x.com