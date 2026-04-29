Fim Cisl | Su cracking chiarezza immediata per tutelare indotto e riconversione industriale

Il segretario territoriale di Brindisi della Fim Cisl ha richiesto un’azione immediata per chiarire la situazione legata a un caso di cracking. La richiesta riguarda la tutela dell’indotto e la possibilità di avviare un processo di riconversione industriale. La dichiarazione è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale rivolta alle autorità competenti, evidenziando l’urgenza di interventi concreti in ambito industriale.

Riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione del segretario del territorio di Brindisi della Fim Cisl Taranto Brindisi, Gianluca Volpe, che chiede chiarezza immediata per tutelare indotto e riconversione industriale.In seguito all’annuncio del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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