Nel primo trimestre del 2026, la produzione di Stellantis in Italia ha registrato un incremento del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo circa 120 unità. Questa ripresa segue un anno 2025 caratterizzato da una forte diminuzione della produzione. Il report di Fim Cisl evidenzia questa tendenza positiva, che rappresenta un miglioramento rispetto ai periodi precedenti.

Dopo un 2025 nero la produzione di Stellantis Italia nel primo trimestre del 2026 è in crescita: aumentano del 9,5% a 120.366 i veicoli e del 22% le auto grazie ai nuovi modelli. Tra gli stabilimenti solo Cassino continua a perdere volumi anche rispetto al 2025 (-37,4%). Lo dice il Report della Fim Cisl, illustrato dal segretario generale Ferdinando Uliano. La previsione della Fim per il 2026 è una produzione intorno a 500 mila veicoli con le auto oltre quota 300 mila, volumi vicini a quelli del 2023, ma dipenderà "in larga misura dalla tenuta dei modelli già presenti negli stabilimenti e dal riscontro dei nuovi sul mercato".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Report Fim Cisl, produzione Stellantis in ripresa dopo il 2025 nero

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