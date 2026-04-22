Inventaria Festa del Teatro Off in 4 teatri di Roma

Dal 15 maggio al 17 giugno a Roma si tiene la sedicesima edizione di Inventaria, la Festa del Teatro Off, che si svolge in quattro diversi teatri della città. L'evento propone spettacoli e iniziative dedicate alla scena teatrale indipendente. La manifestazione coinvolge artisti e compagnie che portano in scena produzioni di teatro non convenzionale. La programmazione si concentra su rappresentazioni che spaziano tra diversi generi e stili.

Dal 15 maggio al 17 giugno, va in scena a Roma la XVI edizione di Inventaria - La festa del teatro off.7 spettacoli, 6 demo, 8 prime nazionali e romane in 9 serate che si alterneranno sul palcoscenico di 4 teatri della capitale: Spazio Nous, Teatro Trastevere, Teatro Tordinona e Teatro Basilica.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Inventaria 2026: La XVI Edizione della Festa del Teatro Off a RomaCosa: Inventaria 2026, la XVI edizione della festa del teatro off e indipendente. Leggi anche: ‘La festa dei teatri invisibili - Custodi del fuoco’, festival che riunisce compagnie della salute mentale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inventaria 2026: La XVI Edizione della Festa del Teatro Off a Roma; XVI Inventaria 2026 la Festa del Teatro Off, tutto il programma degli spettacoli; A Roma torna Inventaria: dove ‘teatro off’ non è un’etichetta; Al San Leonardo va in scena Il corpo di Matteotti, la violenza messa a nudo tra storia e coscienza. A Roma torna Inventaria: dove 'teatro off' non è un'etichettaDal 15 maggio al 17 giugno la XVI edizione del festival trasforma quattro teatri della capitale in un sistema reale di produzione e circuitazione. Non solo scena: un modello. globalist.it Festa del teatro, cinque ore di spettacoliIl Teatro dell’Aquila si prepara ad accogliere un pubblico di spettatori appassionati, interessati o semplicemente curiosi di assistere ad una ‘Festa del teatro’ (in concomitanza con la Giornata ... ilrestodelcarlino.it SABATO 25 APRILE 2026: DOPPIA FESTA ALLA LEONESSA! Il 25 aprile è per tutti un giorno di festa, e quale modo migliore di celebrarlo se non a teatro Per questo appuntamento speciale della XX Leonessa d’Oro, il palco del Micheletti ospiterà il ritor - facebook.com facebook