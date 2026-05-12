Fiamme Gialle festa a Sabaudia | chiusi i progetti di canoa e canottaggio con oltre 1000 studenti

Questa mattina gli Impianti Sportivi delle Fiamme Gialle a Sabaudia sono stati teatro di una festa legata alle attività sportive. Sono stati chiusi i progetti di canoa e canottaggio che hanno coinvolto più di mille studenti. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani che hanno preso parte alle attività pratiche e alle dimostrazioni in acqua. La cerimonia si è svolta in una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli.

Sabaudia, 12 maggio 2026 – Questa mattina gli Impianti Sportivi delle Fiamme Gialle, in riva al lago di Paola di Sabaudia, hanno accolto oltre 800 studenti degli Istituti Scolastici della provincia di Latina che nel corso dell’anno hanno partecipato ai progetti “ A Scuola in Canoa” e “Remare a Scuola”. Giunta alla dodicesima edizione, la festa di chiusura dei progetti è diventata un appuntamento fisso che ogni anno riunisce studenti di età compresa tra i 10 e i 12 anni in una vera e propria festa dello sport e dell’amicizia. Hanno preso parte all’evento i rappresentanti degli Istituti “Leonardo da Vinci” di San Felice Circeo, “Manfredini” di...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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