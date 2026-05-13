Intossicato sul lavoro muore a trentadue anni

Un uomo di 32 anni, originario di Nembro con origini marocchine, è deceduto dopo essere stato gravemente intossicato in un incidente sul lavoro avvenuto il 28 aprile scorso presso un’azienda di Brusaporto, specializzata nello smaltimento di rifiuti. L’incidente si è verificato nello stabilimento di via Artigiani, e nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo non è sopravvissuto alle conseguenze dell’intossicazione.

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Non ce l’ha fatta Mustapha Ladid di 32 anni, di Nembro (origini marocchine), rimasto gravemente intossicato nell’incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 28 aprile alla Carrara Group di Brusaporto, azienda specializzata nello smaltimento rifiuti di via Artigiani. L’operaio è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato in condizioni disperate. L’infortunio intorno alle 18.3 durante operazioni di pulizia all’interno di un camion cisterna (poi posto sotto sequestro dal pm titolare del fascicolo). Secondo la ricostruzione dei fatti, due operai erano entrati nella cisterna quando, per cause in accertamento, sarebbero stati sopraffatti dalle esalazioni di acido solfidrico perdendo i sensi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Intossicato sul lavoro, muore a trentadue anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Palermo: Incidente sul lavoro, morti due operai Notizie correlate Muore a 17 anni in un incidente sul lavoro, 5 indagati per omicidio colposoSi sono concluse le indagini dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, su delega della Procura della Repubblica di Nocera... Incidente sul lavoro, muore ragazzo di 24 anni a Nocera InferioreUn tragico incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina a Nocera Inferiore, sconvolgendo l’intera comunità. Argomenti più discussi: Intossicato sul lavoro, muore a trentadue anni; Lago di Garda, turista tedesco di 34 anni muore dopo una cena di pesce: l'ipotesi di una intossicazione alimentare; Muore operaio 32enne intossicato nella cisterna, Cgil: Le aziende garantiscano sicurezza e formazione; Muore dopo la cena al ristorante. La procura apre un’indagine.