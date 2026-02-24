Incidente sul lavoro muore ragazzo di 24 anni a Nocera Inferiore

Un giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Nocera Inferiore, probabilmente a causa di un malfunzionamento di una macchina. L’uomo stava lavorando in un’azienda quando è stato coinvolto in un episodio che non gli ha lasciato scampo. La vittima era impiegato da alcuni mesi nel settore edile. La notizia ha attirato l’attenzione di residenti e colleghi. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina a Nocera Inferiore, sconvolgendo l’intera comunità. A perdere la vita è stato Carmine Albero, operaio di soli 24 anni. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando dolore e sgomento tra familiari e colleghi. Ancora una volta una morte bianca segna una giornata di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è consumato intorno alle 10 del mattino. Il giovane era regolarmente in servizio all’interno di un cantiere edile. Stava svolgendo le sue mansioni quotidiane senza apparenti criticità. L’area interessata dall’incidente è quella di via Fiano. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Nocera inferiore, incidente sul lavoro: muore meccanico 24 enneUn giovane meccanico di 24 anni ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Nocera Inferiore. Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore: morto 24enneUn giovane di 24 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro a Nocera Inferiore. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Volo fatale da 10 metri, muore un operaio 55enne; Incidente sul lavoro in centro a Cremona: muratore bergamasco precipita da dieci metri e muore; Incidente sul lavoro a Nocera Inferiore, muore operaio di 24 anni; Incidente sul lavoro in Salento, Luca Pezzulla muore a 22 anni nell'azienda di famiglia. Incidente sul lavoro a Nocera Inferiore: muore un 24ennemeccanico di Sarno. Il giovane, dipendente della ditta Vienna Trasporti, in via Fiano, è rimasto schiacciato tra due motrici in riparazione spinte da una terza in manovra. È morto sul colpo. rainews.it Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore, Carmine muore investito dal camionCarmine Albero, 24enne originario di Sarno, si trovava all'interno del piazzale di un'azienda di trasporti e logistica quando è stato centrato in pieno dal camion, che procedeva in retromarcia. Inutil ... internapoli.it InterNapoli.it - Carmine Albero, originario di Sarno, si trovava all'interno del piazzale di un'azienda di trasporti e logistica a Nocera Inferiore quando è stato centrato in pieno dal camion, che procedeva in retromarcia. Inutile per il giovane ogni tentativo di rianim - facebook.com facebook Un #operaio di 24 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata a Nocera Inferiore ( #Salerno ). La vittima, Carmine Albero, era originaria di Sarno e lavorava come operaio in un'officina che si occupa della riparazione di cami x.com