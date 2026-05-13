A Monza, un uomo ha inviato a un muratore un video in cui impugnava diverse armi, minacciandolo per evitare di pagare un lavoro svolto. La situazione si è trasformata in un episodio di intimidazione, con l’interessato che ha mostrato un vero e proprio arsenale nel tentativo di convincere il lavoratore a rinunciare al pagamento. La vicenda è sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

Gli doveva dei soldi per un lavoretto come muratore ma pur di non pagarlo lo ha minacciato mandandogli un video in cui imbracciava delle armi. Ora è finito davvero nei guai, dato che i carabinieri allertati gli hanno trovato a casa un piccolo arsenale e pure droga. Tutto trova compimento nella serata di venerdì scorso, quando i carabinieri della Stazione di Monza, con l’appoggio dei colleghi della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile e dei militari della Stazione di Valdilana, in provincia di Biella, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne residente in Piemonte. Il giovane è ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di armi e munizionamento, ed è stato pure denunciato a piede libero per i reati di minacce e porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Intimidazioni pericolose a Monza. Non vuole pagare il muratore e gli mostra un arsenale da guerra

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