uccelli protetti tenuti in gabbia e un arsenale di armi da guerra denunciato il bracconiere

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un bracconiere che teneva uccelli protetti in gabbia e possedeva un arsenale di armi da guerra. Le operazioni hanno portato al ritrovamento di numerosi uccelli ancora vivi, rinchiusi in cattive condizioni, e di diverse armi, tra cui fucili e munizioni. L’uomo è stato denunciato in relazione alla detenzione illegale di specie protette e al possesso di armi da guerra.

Erano ancora vivi, chiusi nelle gabbie e nelle trappole, quando sono arrivati i Carabinieri Forestali. Cinciallegre e verdoni, specie particolarmente protette, catturate illegalmente e imprigionate in attesa di essere vendute o utilizzate come richiami. I militari le hanno liberate direttamente sul posto, mettendo fine a quella che è stata ricostruita come un’attività di bracconaggio. Il controllo è scattato a Viserba, nell’ambito di una serie di verifiche mirate alla tutela della fauna selvatica e al contrasto della cattura illegale di uccelli. Nel mirino è finito un uomo residente a Rimini. Durante l’intervento i Forestali hanno trovato tre reti per l’uccellagione e diciassette dispositivi trappola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In casa del bracconiere anche armi e munizioni da guerraL'intervento ha permesso di salvare e liberare immediatamente sul posto alcuni esemplari vivi di specie particolarmente protetta, come la...

