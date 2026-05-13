Interventi strategici per il riuso delle acque reflue | un depuratore a Ostuni tra i progetti

La regione Puglia ha scelto quattro interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate e li ha presentati al fondo del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tra questi, è previsto anche un progetto relativo a un depuratore situato ad Ostuni, destinato a migliorare la gestione delle acque trattate nella zona. La selezione riguarda iniziative che puntano a promuovere il riutilizzo delle acque di scarico depurate.

La Regione Puglia seleziona quattro nuovi interventi strategici per il riuso delle acque reflue depurate e li candida al fondo del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica destinato al settore della depurazione e del riutilizzo delle acque affinate. La Giunta regionale ha approvato la.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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