Depurazione e riuso delle acque reflue la Puglia candida nuovi interventi | a Foggia due progetti da 5 milioni

La Regione Puglia ha annunciato la selezione di quattro nuovi interventi dedicati al riuso delle acque reflue depurate, con l’obiettivo di migliorarne la gestione e il riutilizzo. Tra queste iniziative, due sono state individuate a Foggia, con un investimento complessivo di cinque milioni di euro. I progetti sono stati presentati al fondo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che sostiene interventi nel settore della depurazione e del riutilizzo delle acque.

La Regione Puglia seleziona quattro nuovi interventi strategici per il riuso delle acque reflue depurate e li candida al fondo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica destinato al settore della depurazione e del riutilizzo delle acque affinate. La Giunta regionale ha approvato la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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