Puglia riuso delle acque reflue per uso agricolo | non c’è Lucera assenza che colpisce e preoccupa Auser | il timore di essere esclusi dal programma

L’assenza di Lucera nel programma di riuso delle acque reflue per l’agricoltura deriva dalla mancanza di progetti specifici, creando preoccupazione tra gli operatori locali. Questa esclusione, evidenziata da Auser Lucera, solleva dubbi sulla partecipazione della città alle future iniziative regionali. La regione ha avviato una nuova legge per gestire meglio le risorse idriche, ma senza interventi concreti a Lucera, il settore agricolo rischia di rimanere isolato. La questione rimane aperta e in attesa di sviluppi.

Di seguito un comunicato diffuso da Auser Lucera: L'Associazione di Promozione Sociale AUSER Amici del Peperoncino di Lucera accoglie con favore i primi risultati concreti emersi dopo l'incontro svoltosi a Lucera, presso la propria sede, sulla nuova Legge Regionale 72025, che ridisegna la governance delle risorse idriche in Puglia. Nei giorni scorsi la Giunta della Regione Puglia ha approvato lo schema di legge recante le disposizioni attuative in materia di utilizzo delle acque superficiali e sotterranee, intervenendo sulla legge regionale n. 15 del 2025 che hanno riformato la gestione dei pozzi.

