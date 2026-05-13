Interpreting Landscapes Another Italy di Giulio D’Ercole a Todi

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 29 maggio alle 18.30, presso la ArtEX Workshop Gallery a Todi, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Interpreting Landscapes. Another Italy”. L’evento si svolge nello spazio chiamato Nido dell’Aquila e presenta una selezione di immagini che esplorano i paesaggi italiani attraverso l’obiettivo del fotografo. La mostra rimarrà visitabile nei giorni successivi all’inaugurazione.

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L’appuntamento è per venerdì 29 maggio alle 18.30 quando ArtEX Workshop Gallery, Nido dell’Aquila a Todi, inaugura la mostra fotografica “Interpreting Landscapes. Another Italy” di Giulio D’Ercole, curata da Diana Daneluz. In esposizione ci saranno quaranta fotografie di grande formato che attraversano quattro regioni – Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria e Puglia – con uno sguardo che rifiuta la facile retorica della “bellezza” dei luoghi per restituire al paesaggio la sua complessità, la sua tensione, la sua verità più profonda. Perché il Trentino-Alto Adige di D’Ercole non è quello delle guide alpine, la Toscana non coincide con l’icona...🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “Interpreting Landscapes. Another Italy” di Giulio D’Ercole a Todi
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