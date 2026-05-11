Faenza, 11 mag. (Adnkronos) - Con un intervento di Claudio Spadoni inaugura venerdì 22 maggio, alle 18.30, al MIC Faenza il I Atto di 'Losing Cultural Landscapes' una personale di Giorgia Severi a cura di Giovanni Gardini che sarà visitabile nella Project Room del Museo fino al 13 settembre 2026. 'Losing Cultural Landscapes', presenta una serie di opere che si configurano come un'importante sezione di “Ghost Landscapes” un macro-progetto che Giorgia Severi porta avanti dal 2016 e che ruota attorno ad un archivio infinito di luoghi dal significato culturale, naturalistico e politico che per ragioni climatiche, geologiche ed antropiche stanno cambiando molto velocemente.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al Mic Faenza Giorgia Severi presenta 'Losing Cultural Landscapes'

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