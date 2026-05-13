Andrej Rublev affronterà domani Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Il tennista russo è arrivato a questo punto dopo aver superato in rimonta il giocatore georgiano Basilashvili. Prima del sorteggio, Rublev avrebbe preferito incontrare un avversario diverso, ma ora si prepara alla sfida contro l’azzurro. La partita si svolgerà giovedì 14 maggio.

(Adnkronos) – Andrej Rublev 'teme' Jannik Sinner. Il tennista russo sfiderà domani, giovedì 14 maggio, l'azzurro nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026, dopo aver passato il turno battendo il georgiano Basilashvili in rimonta. Al termine della partita, inevitabile per Rublev parlare del match contro il numero 1 del mondo, affrontato in dieci precedenti . L'articolo Internazionali, Rublev ‘teme’ Sinner: “Avrei preferito qualcun altro.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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