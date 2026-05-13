Internazionali quando gioca Sinner con Rublev? Data orario e dove vederla in tv

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 14 maggio si disputa il match tra Jannik Sinner e Andrej Rublev ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma, torneo degli Internazionali 2026. L'incontro si svolge nel contesto delle principali competizioni di tennis sulla terra battuta e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La partita rappresenta un'occasione importante per il tennista italiano di avanzare nel torneo.

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(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner agli Internazionali 2026? Giovedì 14 maggio il tennista azzurro sfida Andrej Rublev – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma per un posto in semifinale. Sinner arriva al match dopo aver eliminato Ofner all'esordio, Popyrin al secondo turno e Pellegrino nel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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