Internazionali quando gioca Sinner con Rublev? Data orario e dove vederla in tv

Giovedì 14 maggio si disputa il match tra Jannik Sinner e Andrej Rublev ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma, torneo degli Internazionali 2026. L'incontro si svolge nel contesto delle principali competizioni di tennis sulla terra battuta e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La partita rappresenta un'occasione importante per il tennista italiano di avanzare nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui